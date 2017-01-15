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مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

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أعلن الصربي ميتشو, المدير الفني لفريق الزمالك, تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز, في نهائي كأس مصر , والتي تنطلق على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد فى حراسة المرمى. خط الدفاع :محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط :طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - عبد الله جمعة - محمد أونجم - عمر السعيد - محمود حمدي الونش - إمام عاشور - خالد بو طيب.


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