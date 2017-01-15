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رسميا.. إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا في يورو 2020

رسميا.. إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا في يورو 2020

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عاد المدرب لويس إنريكي لتولي القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا لكرة القدم; استعدادا لنهائيات يورو 2020، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني السابق لفريق نادي برشلونة ترك المنتخب في شهر مارس الماضي قبل الاستقالة رسميا لأسباب شخصية في شهر يونيو.

وقاد المدرب المساعد روبرت مورينو المنتخب الإسباني في تصفيات مارس وعين بشكل دائم في شهر يونيو لينجح في التأهل مع منتخب "لا روخا" إلى النهائيات بستة انتصارات وتعادلين من أصل 8 مباريات.


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