لوزانو لاعب نابولي : كريستيانو رونالدو من خارج هذا العالم

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو, لاعب نابولي الجديد, الثناء من نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو, بعدما سجل هدفا في شباك السيدة العجوز, فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها في الدوري الإيطالي/ الكالتشيو/, والتي فاز بها البيانكونيري (4-3).





وقال لوزانو - في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس - : "بعد هدفهم الرابع, اقترب مني رونالدو وهنأني , لقد رحب بي في إيطاليا, كان شيئا لطيفا للغاية, إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم.. كان شيئا لطيفا جدا".

ورغم النتيجة المخيبة, تطرق لوزانو للإيجابيات بقوله " استمتعت حقا بالمباراة لأن الفريق لعب بشكل جيد, وضد لاعبين رائعين, ليس كريستيانو فقط".





وكان البارتينوبي قد أدرك التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0), قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي كاليدو كوليبالي الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل.



