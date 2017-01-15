صربيا تفوز على ليتوانيا 4-1 في تصفيات "يورو 2020"

أعادت صربيا حملتها في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم إلى الطريق الصحيح بالفوز 4-1 على ضيفتها ليتوانيا بينما شددت أوكرانيا قبضتها على صدارة المجموعة الثانية بالفوز 1-0 على لوكسمبورج يوم الإثنين.







وتحتل أوكرانيا المركز الأول برصيد عشر نقاط من أربع مباريات تليها لوكسمبورج التي تملك أربع نقاط من أربع مباريات. وتملك صربيا صاحبة المركز الثالث أربع نقاط من ثلاث مباريات وتتأخر عن لوكسمبورج بفارق الأهداف.





وتملك البرتغال بطلة أوروبا، التي فازت بدوري الأمم يوم الأحد بعد التغلب على هولندا، نقطتين من مباراتين وتتذيل ليتوانيا الترتيب بنقطة من ثلاث مباريات.





وبعد هزيمتها الساحقة بخماسية في أوكرانيا يوم الجمعة حققت صربيا أول انتصار لها في مشوار التصفيات في مباراة أقيمت بدون جمهور تنفيذًا لعقوبة بسبب تصرفات جماهيرها في دوري الأمم أمام الجبل الأسود في نوفمبر (تشرين الثاني).





وسجل ألكسندر ميتروفيتش ثنائية وأضاف لوكا يوفيتش المنضم حديثًا إلى ريال مدريد هدفًا آخر بتسديدة رائعة ليمنحا صربيا التقدم 3-0 في الشوط الأول وحسم آدم لياييتش الفوز الكبير بعد أن قلصت ليتوانيا النتيجة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.





وفازت أوكرانيا على ضيفتها لوكسمبورج بهدف وحيد سجله المهاجم رومان يارمتشوك بضربة رأس في الدقيقة السادسة.