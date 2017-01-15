أجيري: مباراتنا أمام تنزانيا كانت متكافئة ونتطلع دائمًا للأفضل

أعرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن اعتقاده أن الفراعنة قدموا مباراة جيدة أمام منتخب تنزانيا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء يوم الخميس، على ملعب إستاد برج العرب في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية، وفاز فيها الفراعنة بهدف دون رد.







وقال أجيري - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "أتصور أن المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير.. حاولنا الوصول إلى مرمى المنتخب التنزاني عن طريق الكرات العرضية، نجحنا في إحراز هدف وكانت لدينا الرغبة في زيادة حصتنا من الغلة التهديفية لكنني راض عن أداء الفريق".





وقال : "بدون شك استفدنا من المباراة بشكل جيد وقمنا بتجربة أكثر من لاعب أود أن أشكركم جميعًا للالتزام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب".





وأشار إلى أن المنتخبين قدما كرة قدم اتسمت بالسرعة في التحرك ونقل الكرة، وقال "أعتقد أن حارس مرمى المنتخب التنزاني يستحق الإشادة لقدرته علي الدفاع عن مرمى فريقه، مؤكدًا أن منتخب تنزانيا جيد ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أتمنى لهم ولمدربهم إيمانويل التوفيق".