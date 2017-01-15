صلاح فى المركز الثالث في قائمة هدافي المنتخب الوطني

ارتقى اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى المركز الثالث بين هدافي مصر بعد تسجيله هدفه الشخصي الـ40 بقميص المنتخب بعد إحرازه الهدف الثاني في لقاء مصر والكونغو الذي أقيم أمس /الأربعاء/ ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا الثانية والثلاثون المقامة حاليا بمصر وتنتهي في 19 يوليو المقبل.

ويتصدر حسام حسن لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق قائمة هدافي المنتخب الوطني برصيد 78 هدفا، يليه الراحل ‌حسن الشاذلي لاعب المنتخب الوطني ونادي الترسانة في المركز الثاني برصيد 43 هدفا.

وأصبح محمد صلاح على بعد أربعة أهداف للتقدم إلى المركز الثاني بين هدافي المنتخب المصري وذلك في حالة وصوله إلى 44 هدفا خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا خلال المباريات المقبلة للفراعنة في النسخة الحالية من البطولة القارية.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات (الدور الأول) من الـ "كان 2019" بمواجهة نظيره الأوغندي يوم الأحد القادم في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لتحديد متصدر المجموعة.



