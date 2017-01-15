طه إسماعيل: لدينا ثقة كبيرة في "فايلر"..وعلى جماهير الأهلي مساندته

أكد رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي طه إسماعيل أن مسئولي اللجنة ومجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب, على قناعة تامة بقدرات المدير الفني الجديد للفريق السويسري رينيه فايلر.

وأعلن النادي الأهلي اليوم /الإثنين/ تفاصيل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة, وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

واشار إسماعيل إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ركزت في ملف اختيار المدرب الجديد على التعاقد مع مدير فني شاب يمتلك الطموح لتحقيق الإنجازات مع الأهلي, ولديه الرغبة لصناعة تاريخ جديد.

وأضاف" الأهلي يحتاج لعمل كبير في الفترة القادمة مع الجميع, ولذلك لم نتأثر في ملف اختيار المدرب بما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة, ولكن كانت لدينا الرغبة على التعاقد مع اسم سيكون له دور كبير مع النادي, ولدينا ثقة كبيرة في قدرته على ترك بصمة".

وتابع: "التعاقد مع فايلر كان على قناعة ودراية تامة من لجنة التخطيط ورئيس النادي بإمكانيات المدرب.. التعاقد مع أي مدير فني جديد يحمل مخاطرة, ونحن نتحمل المسئولية كاملة عن اختياراتنا".

وأوضح: "حرصنا على عقد جلسة مع المدرب الجديد, لشرح كل التحديات التي قد تواجهه.. فايلر لديه حماس كبير لبدء مهمته مع النادي الأهلي, ويرغب في خوض تجربة وتحدي جديد".

ووجه طه إسماعيل رسالة إلى جماهير النادي الأهلي, حيث شدد على ضرورة مساندة الجهاز الفني الجديد للفريق, مضيفا: "الأهلي يعمل دائما كوحدة واحدة من خلال ترابط مجلس إدارة والجهاز الفني وجاهير الفريق.. أهيب بجماهير الأهلي تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين, لأن وحدة الأهلي هي الأساس في النجاح".



