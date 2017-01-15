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بيراميدز يخشى مفاجآت حرس الحدود في كأس مصر

بيراميدز يخشى مفاجآت حرس الحدود في كأس مصر

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يواجه فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود، اليوم/الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحقيق خطوة جديدة نحو التتويج باللقب، بينما يطمح حرس الحدود لمفاجآة قوية بالإطاحة ببراميدز خارج المسابقة.

وكان بيراميدز تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد التغلب على الأهلي بهدف دون رد سجله آريك تراوري، بينما صعد حرس الحدود على حساب طلائع الجيش.

ونجح سيباستيان ديسابر في تحقيق نجاح كبير في أول ثلاث مباريات له مع بيراميدز حيث فاز على الأهلي في الكأس، وعلى دي سونجو الكونغولي، ذهابا وإيابا في الكونفدرالية.

وسيواجه الفائز من مباراة بيراميدز وحرس الحدود، فريق بتروجيت في الدور نصف النهائي.


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