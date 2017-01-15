تريزيجيه المصري الوحيد بالتشكيل المثالي للجولة الأولى في "أمم أفريقيا

شهدت مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تألق مجموعة كبيرة من النجوم وأبرزهم لاعبو منتخب الجزائر الذين خطفوا الأضواء في ظهورهم الأول أمام كينيا بالمجموعة الثالثة والتي حسمها "الخضر" بهدفين دون رد.

وسيطر نجوم الجزائر على التشكيل المثالي للجولة الأولى بوجود 3 لاعبين، ثم ثنائي من مالي، ولاعب وحيد من كل من: مصر وزيمبابوي والسنغال ونيجيريا وغينيا.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي، وفقا لموقع (هوسكورد) للإحصائيات على النجو التالي:

حراسة المرمى: إيدمور سيباندا (زيمبابوي)..

خط الدفاع: يوسف عطال (الجزائر)، جمال بن العمري (الجزائر)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، أولا إينا (نيجيريا)..

خط الوسط: رياض محرز (الجزائر)، فاروق ميا (أوغندا)، أداما تراوري (مالي) - محمود تريزيجيه (مصر)..

خط الهجوم: موسى ماريجا (مالي)، سوري كابا (غينيا).



