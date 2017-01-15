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صبحي ومصطفي محمد يقودان هجوم مصر الاوليمبي امام جنوب افريقيا

صبحي ومصطفي محمد يقودان هجوم مصر الاوليمبي امام جنوب افريقيا

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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة جنوب إفريقيا الحاسمة.

وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المصري اليوم الثلاثاء في مباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

ويأمل المنتخب الأولمبي في حسم مباراة الليلة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويتوقع ان يخوض غريب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح

وسط الهجوم: إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد


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