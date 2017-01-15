رونالدو يصعد بالبرتغال ليورو 2020 بفوز صعب على لوكسمبورج

اتأهل منتخب البرتغال رسميا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد الفوز على مضيفه لوكسمبورج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب خوسي بارثيل في الجولة الختامية بالمجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

أحرز برونو فيرنانديز لاعب وسط البرتغال الهدف الأول بالدقيقة 39, وسجل كريستيانو رونالدو ثاني الأهداف بالدقيقة 86, ليرفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 99 هدفا.

بهذا الفوزرفع منتخب البرتغال رصيده إلى 17 نقطة ليتأهل إلى اليورو من المركز الثاني بالمجموعة الثانية بجانب متصدر المجموعة المنتخب الأوكراني.

وفي مباراة أخري أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس المجموعة تعادل منتخب صربيا مع ضيفه الأوكراني بهدفين لكل منهما,وتقدم منتخب صربيا بهدف مبكرعن طريق دوشان تاديتش في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء قبل أن يتعادل منتخب أوكرانيا عن طريق رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 32.

وأعاد ألكسندر ميتروفيتش التقدم من جديد للمنتخب الصربي في الدقيقة 56, فيما أحرز آرتيم بييسيدين هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 90.

وبذلك فشلت صربيا في التأهل ليورو بعدما حلت ثالثة في المجموعة ب`14 نقطة, ليصعد المنتخبان الأوكراني ب`20 نقطة, والبرتغالي ب`17 نقطة.



