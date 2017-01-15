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في كأس أمم إفريقيا

الكاميروني أنجويسا أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو

الكاميروني أنجويسا أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو

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حصل الكاميروني أندري أنجويسا لاعب نادي فولهام الإنجليزي، على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، التي فاز بها منتخب الكاميرون (حامل اللقب) بهدفين نظيفين اليوم /الثلاثاء/ باستاد الإسماعيلية في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وقال أنجويسا -في تصريحات صحفية عقب المباراة- إنه سعيد بحصد منتخب بلاده الثلاث نقاط، وحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة، موضحا أن البدايات دائما مهمة.

وأضاف قائلا "الفوز في أول مباراة مهم بالنسبة للمنتخب، واجهنا منتخبًا جيدًا قدم مباراة قوية وظهر بشكل رائع".. مشيرا إلى أن المنتخب الكاميروني قدم مباراة جيدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المجموعة لن تكون سهلة على الإطلاق.

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