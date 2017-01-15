مدرب أوغندا: نحترم زيمبابوي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام زيمبابوي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.



وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"هذه المجموعة صعبة للغاية لأن بها فرق جيدة جدا، وعلينا العمل لتحقيق الفوز في مباراة الغد".

وتابع "منتخب زيمبابوي جيد جدا خاصة في الأطراف، وسنبذل قصارى جهدنا في المباراة، وأتمنى تحقيق نتيجة طيبة".

وواصل "نحن نحترم منتخب زيمبابوي ونسعى لتحسين خط الدفاع لدينا من أجل تقديم مباراة قوية أمام الفريق المنافس".

قال "يجب أن تتجنب الأخطاء في الشوط الأول وهم لديهم امكانيات كبيرة في الدفاع وايضا لديهم العديد من الاستراتيجيات.. يجب أن نخلق لأنفسنا طرقنا الخاصة للفوز عليهم ".

وقال :"اعتقد ان مواجهة مصر مهمة للغاية ولكن سنركز فقط في الوقت الحالي في مواجهة زيمبابوي ونأخذ الطريق خطوة خطوة ".

من جانبه ، أكد دينيس أونيانجو حارس مرمى وقائد منتخب أوغندا أنه يعرف معظم لاعبي منتخب زيمبابوي وذلك قبل المباراة التي ستجمعهما غدا على ستاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

وأضاف أونيانجو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"أعلم جيدا لاعبي منتخب زيمبابوي وأعرف طريقة لعبهم ونتابعهم كثيرا عن طريق الفيديو".

وتابع "سنحاول إيقافهم في مباراة الغد، لتحقيق نتيجة إيجابية"، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج إلى التركيز في مباراة الغد، من أجل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

وقال "لا نركز في المباراة الثالثة أمام مصر، ولكن تركيزنا منصب حاليا على مباراة زيمبابوي لأنه فريق يمتلك الكثير من الإمكانيات الرائعة".

وأضاف "لا نتطرق للحديث عن مباراة مصر، لأننا أمام مباراة قوية غدا مع زيمبابوي، وهي التي تهمنا في الوقت الحالي".

وتابع "عندما سنواجه مصر ستكون المباراة صعبة بالفعل، أما مباراة الغد سنأخدها على محمل الجد".

واختتم حديثة قائلا "من الجيد أن ألعب أمام فريق أعلمهم جيدًا، ونعلم كيف الحفاظ على مرمانا من استقبال الأهداف".



