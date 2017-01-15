مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا في الـ"كان" لن تكون سهلة وطموحاتنا كبيرة

تحدث المدرب الصربي سردجان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن لقاء الغزلان أمام موريتانيا في ثاني الجولات بنهائيات كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019"، مؤكدا أن المواجهة أمام موريتانيا لن تكون سهلة، ونسعى للفوز وتقديم أداء جيدا كما حدث في لقاء افتتاح المجموعة أمام تونس.



وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم /الخميس/ - "الظروف متكافئة بين الفريقين، نحترم بشدة المنتخب الموريتاني ومدربه الذي قدم أداء رائعا خلال مشوار التصفيات" .





وعن جاهزية اللاعبين في المباراة أوضح المدرب الصربي :"لقد تعافى بعض اللاعبين اللذين غابوا عن اللقاء الأول، الآن أصبحنا جاهزين بنسبة كبيرة لخوض المباراة، وأتوقع أن يظهر لاعبي فريقي بشكل رائع في الملعب ".

وعبر المدرب سردجان فاسيليفيتش، عن سعادته بتقدم أنجولا في ترتيب المنتخبات بالاتحاد الدولي لكرة القدم وعن رغبة لاعبي أنجولا في تحسين مركز بلادها في التصنيف العالمي.

وعن اختياراته الفنية لمباراة موريتانيا قال :"إن قائمة الفريق كاملة العدد وبالتأكيد إختيار تشكيلة المباراة ستكون وفقا لطريقة اللعب وطريقة أداء المنافس، وعبر عن سعادته بوجود العديد من اللاعبين المحترفين في المنتخب الأنجولي الملقب بـ "الغزلان" لأن ذلك يعطي أفضلية فنية ونفسية أمام المنافس" .

وأكد المدير الفني الصربي، أن طلب الاتحاد الأنجولي في البداية كان التأهل لنهائيات البطولة أما الهدف الثاني فكان التحضير لنهائيات كأس العالم القادمة، وقال "أسعى لاستغلال مشاركة الفريق في البطولة من أجل الإستعداد الجيد لتصفيات المونديال" .



