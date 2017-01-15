بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين تنطلق بتونس الأربعاء المقبل

تستضيف تونس النسخة الثالثة عشرة للبطولة الأفريقية للسباحة للناشئين في الفترة من 11 الى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة 350 سباحا يمثلون 35 بلدا إفريقيا من بينها مصر.

وقال سامي عاشور مدير المنتخبات الوطنية بالإتحاد التونسي للسباحة - في تصريح اليوم الجمعة - إن هذه البطولة ستشهد منافسة شديدة في ظل تواجد أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة على غرار مصر وجنوب افريقيا والجزائر والمغرب وزيمبابوي، مرجحا تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال البطولة.

وأضاف أن تونس ستكون ممثلة في هذه البطولة الافريقية ب 28 سباحا، وستسعى إلى حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، واحتلال مركز من بين المراكز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب العام.



