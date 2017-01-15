بيجيريمانا: القدر اختار لي أن ألعب لبوروندي وأمثل بلدي بأمم أفريقيا

قال لاعب وسط بوروندي جايل بيجيريمانا أنه حلم وخطط للعب لمنتخب إنجلترا حين انتقل لأوروبا كطفل صغير بعدما فر من الحرب في بلاده قبل عدة عقود.



لكن بيجيريمانا وجد نفسه في طريق مختلف ويمثل الآن منتخب طيور السنونو بوروندي في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، في ظهورها الأول بالبطولة الأبرز في كرة القدم الأفريقية.

وأوضح الموقع الرسمي للكاف عن بيجيريمانا أنه قال أن وجوده في مصر مع بوروندي أمر قدري. وأضاف اللاعب الذي بدأ تمثيل منتخب بوروندي في 2015 لـCAFOnline.com "كانت نيتي أن ألعب لإنجلترا حين سافرت للخارج. هذا ما تمنيته وما عملت من أجله لكن الله قدر لي أن أسير كما شاء وليس كما نويت. لعبت لمنتخب انجلترا تحت 20 سنة في كأس العالم 2013 لكن لست دقائق فقط وبعدها عرفت أن علي اتخاذ قرار. قدري كان أن ألعب لبوروندي وليس انجلترا".

اللاعب ذو الـ25 عاماً اتخذ قراره باللعب لبوروندي في 2015 وبعدها بأربع سنوات لعب دوراً محورياً في تأهل الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه، وهو ما قال أنه سيبقى في ذاكرته للأبد.

وأشار "الأمر كبير كما يرى الجميع. هذه بطولة كبرى وبالنسبة لنا جئنا هنا للمرة الأولى وهذه ذكرى لن تمحى. رأينا ما يعني ذلك للبلاد بعدما تأهلنا وعرفنا حجم الإنجاز".



