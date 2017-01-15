كلاكيت للمرة الثانية.. جماهير منتخب الجزائر تشكر الشعب المصري

حملت جماهير منتخب الجزائر الشقيق "محاربي الصحراء" بعض اللافتات على هامش مباراة منتخب بلادهم الذى واجهه خلالها المنتخب السنغالي فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لتعبر من خلالها عن الشكر والتقدير للشعب المصرى على حسن الإستقبال وكرم الضيافة.

كما أضاءت الجماهير الجزائرية بالهواتف المحمولة مدرجات ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو" فى لفته إنسانية، خلال الدقيقة 20 من عمر المباراة، وذلك لتخليد ذكرى شهداء نادى الزمالك الذين سقطوا خلال تدافعهم لمشاهدة مباراة الزمالك وانبي الشهيرة.

وانتهت مباراة الجزائر والسنغال بفوز المنتخب الجزائري ووصولة للنقطة السادسة ليضمن بذلك التأهل للادوار التالية بغض النظر عن نتيجة لقائه القادم أمام المنتخب التنزاني.



