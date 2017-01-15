اجتماع للجهاز الفني "الأوليمبي" استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر "الأوليمبي " لكرة القدم ، بقيادة شوقي غريب , اجتماعا اليوم السبت ضم عناصر الجهاز، لوضع خطة الاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة ، في منافسات نصف نهائي بطولة "أمم أفريقيا تحت 23 سنة" ، والمؤهلة لأوليمبياد "طوكيو 2020".

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الجمعة بعد تحقيق "العلامة الكاملة " وتصدر المجموعة الأولى في الدور الأول وجرى خلال الاجتماع تحديد مهام كل مجموعة بالجهاز لأداء مهمتها استعدادا للمباراة.

ومن المقرر أن تقوم المجموعة الفنية التي تضم كلا من : معتمد جمال ، ومحمد شوقي , وأسامة عبدالكريم , والدكتور كمال عبدالواحد ، ووائل رياض , بدراسة منتخب جنوب أفريقيا من كافة الجوانب الفنية والبدنية ، وأبرز العناصر, وهو الأمر الذي سيكون محور محاضرة اليوم مع اللاعبين .

ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين , والدكتور صلاح عاشور , إخصائي العلاج الطبيعي , والدكتور محمد صلاح إخصائي التأهيل , على استقبال جميع اللاعبين في حجرة العيادة لتنفيذ برامج الاستشفاء , حيث أصبح الجميع جاهزا للمشاركة في التدريبات التي ستجري في الثامنة مساء اليوم باستاد "بترو سبورت" .

ويقوم الجهاز الإداري بقيادة الدكتور علاء عبدالعزيز , المدير الإداري , وكل من : أيمن سليمان , ومحمد عشري , وعيد سليمان بدراسة اللوائح الخاصه بمباراة الدور قبل النهائي.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ، أهمية لقاء جنوب أفريقيا , وأن الجميع علي قلب راجل واحد من أجل تحقيق حلم الوصول لأولمبياد "طوكيو 2020 "



