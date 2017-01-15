الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز

فاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم /الاثنين/ باستاد جهاز الرياضة العسكري, وذلك في إطار مباريات الجولة ال` 14 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية الاتحاد كل من إيمانويل أوكوي وأحمد رفعت وخالد قمر في الدقائق 48 و54 و68.. فيما أضاع مهند لاشين ركلة جزاء للطلائع في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الرابع... بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز ال` 15.



