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هولندا تتأهل الى يورو 2020 بتعادلها السلبي مع أيرلندا الشمالية

هولندا تتأهل الى يورو 2020 بتعادلها السلبي مع أيرلندا الشمالية

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حسم منتخب هولندا لكرة القدم تأهله لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020", بعد تعادله مع مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بدون أهداف, في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويندسور بارك", ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية.

وبهذه النتيجة , رفعت هولندا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة , بفارق نقطتين خلف المنتخب الألماني , فيما تجمد رصيد أيرلندا الشمالية عند 13 نقطة في المركز الثالث, قبل جولة وحيدة من انتهاء مباريات المجموعة, ليتأكد بشكل رسمي تأهل ألمانيا وهولندا الى يورو 2020.


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