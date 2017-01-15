2.3 مليار يورو.. القيمة السوقية لمنتخبات إفريقيا في كأس الأمم

بلغت القيمة القيمة السوقية، للمنتخبات المشاركة في منافسات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، 2.3 مليار يورو.







يشارك في البطولة 24 منتخباً لأول مرة، بعدما كان عدد الدول المشاركة في كل النسخ السابقة لا يتجاوز الـ 16 فريقاً.







وتعد المنافسات الأولى في التاريخ، التي يشارك فيها لاعبان فائزان في الموسم الأخير بلقب هداف الدوري الإنجليزي"الحذاء الذهبي" وهما "محمد صلاح - ساديو ماني".









