مدرب زيمبابوي: أوغندا خصم جيد ومتماسك وسنقاتل للفوز وإحياء آمال التأهل

قال المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، صنداي شيزامجا، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكان 2019 .



وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم :"أوغندا خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو"، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل فلا بديل عن الثلاث نقاط.

وأضاف أن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه تحضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.

وشدد المدرب على أن فريقه يتدرب بشكل جيد في الوقت الحالي واللاعبون تناسوا تماما الخسارة أمام مصر، وقال:"خسارة اللقاء في الافتتاح تحدث كثيرا لأنك تلعب أمام فريق قوي ومرشح للقب وأمام جماهير عريضة، ومع ذلك ظهر الفريق بمستوى جيد ".

وتابع :"في لقاء أوغندا سيكون الشكل أفضل خاصة في الجانب الهجومي وسيتم استغلال الفرص التي تتاح للتسجيل، وهدفنا الحفاظ على آمال التأهل للدور الثاني".

من جانبه ، أبدى اوفيدي كارورو لاعب منتخب زيمبابوي تفاؤله بالفوز على منتخب أوغندا، مؤكدا أن فريقه جاهز للمباراة وأنه سيسعي لتصحيح أخطائهم أمام منتخب مصر في لقاء الافتتاح والذي عاني فريقه خلالها من بعض الأخطاء الفنية وأهمها عدم قدرتهم على تمرير الكرة بشكل صحيح مما افقدهم القدرة على التسجيل.

وأضاف أنه على فريقه ان يلعب غدا بطريقة تنافسية لحصد النقاط الثلاث من اجل التأهل للدور التالي من البطولة .



