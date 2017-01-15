إتحاد الكاراتيه: نسعى لإعتلاء منصات التتويج في الألعاب الأولمبية

أكد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي، أن الاتحاد حرص على إعداد خطة طموحة للمنتخب الوطني للكبار، من خلال الدخول في معسكرات والمشاركة في البطولات، قبل خوض دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.







ولفت رئيس إتحاد الكاراتيه إلى أن منتخب الفراعنة للكبار سيشارك في بطولة "سيريس إيه" والتي تقام في كندا خلال الفترة ما بين 21 وحتى 23 يونيو، نظراً لأنها تعد محطة هامة لتجميع النقاط، قبل المشاركة بالأولمبياد.







وأضاف الدهراوي، أنه فور عودة المنتخب الوطني، سيدخل في معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لبطولة إفريقيا، والتي ستحتضن منافساتها بوتسوانا خلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو، قبل أن يشارك في دورة الألعاب الإفريقية.







ونوه إلى أن دورة الألعاب الإفريقية، تعد بطولة مصغرة لأولمبياد 2020، والمشاركة خلالها سيمنح المنتخب الوطني عامل الخبرة، إلى جانب توفير الاحتكاك القوي وكسر عامل الرهبة، قبل المشاركة بأولمبياد طوكيو.





