إسبانيا تفوز على بورتوريكو 73-63 بكأس العالم لكرة السلة في الصين

فاز منتخب إسبانيا لكرة السلة على نظيره منتخب بورتوريكو 73-63 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم لكرة السلة 2019, التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي حتى 15 سبتمبر الجاري .

ففي اللقاء الذي أlقيم بمدينة "جوانجو", تقدمت بورتوريكو 21-17 في الربع الأول, لكن المنتخب الإسباني فاز بالربع الثاني 19-14 والربع الثالث 21-10 والربع الرابع 18-16 ليفوز بإجمالي نتيجة المباراة 73-63.

وفرض مارك جاسول, لاعب تورتنو رابتورز الكندي, نفسه نجما للقاء بتسجيل 19 نقطة و7 متابعات وتمريرتين حاسمتين ليساهم بشكل كبير في فوز إسبانيا الذي رفع رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما جمعت بورتوريكو نقطتها الثالثة من فوز وخسارة لتحتل المركز الثالث بفارق النقاط عن تونس صاحبة المركز الثالث فيما تأتي إيران في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وفي إطار منافسات المجموعة الأولى حقق منتخب بولندا فوزا صعبا على الصين صاحبة الأرض 79-76 بعدما امتد اللقاء لوقت إضافي, وفي المجموعة الثانية تغلبت روسيا على حساب كوريا الجنوبية 87-73, وضمن المجموعة الرابعة اكتسح منتخب صربيا نظيره الفلبيني بنتيجة 126-67.



