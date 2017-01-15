اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الجزائري بن طالب ينتقل من شالكه إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة

الجزائري بن طالب ينتقل من شالكه إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة

تاريخ النشر

تعاقد نيوكاسل يونايتد المبتلى بالإصابات مع نبيل بن طالب لاعب وسط الجزائر على سبيل الإعارة من شالكه المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع وجود خيار للانتقال بشكل نهائي.

ولم يتم الاعلان عن تفاصيل مالية لكن تكهنات بأن نيوكاسل المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز دفع نحو 850 الف جنيه استرليني (1.11 مليون دولار) مع إمكانية دفع 8.5 مليون لضم اللاعب نهائيا.

وعبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق البالغ عمره 25 عاما عن سعادته بالعودة إلى انجلترا.

وقال ”أردت العودة للدوري الانجليزي الممتاز بالتأكيد..وضع المدرب ثقته بي والنادي أيضا ووجدت الطريق ممهدا واعتقد أنها خطوة مثالية لي“.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content