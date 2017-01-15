الجزائري بن طالب ينتقل من شالكه إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة

تعاقد نيوكاسل يونايتد المبتلى بالإصابات مع نبيل بن طالب لاعب وسط الجزائر على سبيل الإعارة من شالكه المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع وجود خيار للانتقال بشكل نهائي.



ولم يتم الاعلان عن تفاصيل مالية لكن تكهنات بأن نيوكاسل المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز دفع نحو 850 الف جنيه استرليني (1.11 مليون دولار) مع إمكانية دفع 8.5 مليون لضم اللاعب نهائيا.

وعبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق البالغ عمره 25 عاما عن سعادته بالعودة إلى انجلترا.

وقال ”أردت العودة للدوري الانجليزي الممتاز بالتأكيد..وضع المدرب ثقته بي والنادي أيضا ووجدت الطريق ممهدا واعتقد أنها خطوة مثالية لي“.



