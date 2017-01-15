ألمانيا تواجه بيلاروسيا في تصفيات يورو 2020

يلتقي منتخب ألمانيا مع بيلاروسيا في العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت بملعب "بروسيا بارك" معقل نادي بروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

ويتقاسم منتخب المانيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة مع هولندا، فيما يتفوق بفارق ثلاث نقاط على إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث، في حين ودع منتخبي بيلاروسيا واستونيا سباق التأهل للبطولة القارية، بعدما توقف رصيد كلاً منهما عند 4 نقاط ونقطة واحدة على الترتيب.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو يوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة في الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دوري الأمم العام المقبل.

ويفتقد منتخب المانيا في مباراة اليوم لجهود ماركو رويس مهاجم بوروسيا دورتموند بسبب إصابة في الكاحل، بجانب غياب مدافع بايرن ميونخ نيكلاس زوله ولاعب تشيلسي الانجليزي انطونيو رودجر ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ثيلو كيهرر.

ويحتاج منتخب المانيا لحصد 4 نقاط من مباراتي بيلاروسيا وايرلندا الشمالية لبلوغ بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، وقد يحسم "المانشافت" تؤهله للبطولة القارية اليوم حال تعادله مع بيلاروسيا وفوز هولندا على ايرلندا الشمالية.



