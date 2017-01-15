مدرب المنتخب النيجيري واللاعبون فخورون بزيارة قناة السويس

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة منتخب نيجيريا لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية لكرة القدم 2019 والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.







وقد أعرب الفريق مميش عن سعادته بزيارة الفريق النيجيري وهو من أقوى الفرق الأفريقية وتمنى للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الأفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة وخصوصا أنها تقام في مصر هذا العام وتحظى بالدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأشاد مميش بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.





وقد أعرب المدرب العام لمنتخب نيجيريا " جيروت روهر" عن سعادته واللاعبين بزيارة قناة السويس ومشاهدة حركة التجارة العالمية المارة في القناة وهي تعد معجزة هندسية أنجزت في وقت قياسي مبهر، وأثنى على حفاوة الاستقبال موجها الشكر للفريق مهاب مميش لاهتمامة باستقبال الفريق والترحيب بهم وتوفير جولة بحرية في القناة للفريق.





وصرح اللاعب "ويلفرد إنديدي" لاعب المنتخب والذي يلعب في فريق " ليستر سيتي" الإنجليزي عن سعادته بزيارة القناة لأول مرة في حياته وأنه إنجاز يعتبر مثار فخر لجميع الأفارقة وليس للمصريين وحدهم".





يلعب المنتخب النيجيري ضمن مجموعة الإسكندرية التي تضم منتخبات بوروندي وغينيا ومدغشقر وتعد من المجموعات القوية في البطولة، كما يضم الفريق 21 لاعبا محترفا في الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي وحده.



















