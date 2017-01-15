الإسماعيلي يتعاقد مع الصربي ميودراج جيسيتش مديرا فنيا للفريق

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان الاتفاق مع الصربي ميودراج جيسيتش لتولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وولد مدرب الدراويش الجديد عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ويحمل جنسية أخرى (البوسنية)، تولى مهمة تدريب 21 فريق خلال مسيرته التدريبية منها 6 تجارب في أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعد جيسيتش (61 عاما) من المدربين المتميزين، ومعروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم، وسبق له تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها، كما سبق له خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، بالإضافة إلى النادي العربي الكويتي والاتفاق السعودي وخورفكان الإماراتي.

واعتمد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق في منافسات الموسم الجديد. ويتكون الجهاز الفني الجديد للدراويش من كل من: صبري المنياوي مديرا للكرة، ميودراج يسيتش مديرا فنيا، محمود جابر مدربا عاما، سرديجان تيكيجاسكي مساعد مدرب، أدهم السلحدار مساعد مدرب، سعفان الصغير مدرب حراس مرمى، أكرم علياوي مخطط أحمال، طارق أبو الليل وأحمد صالح مديران إداريان. إضافة إلى الإداريين: أحمد سالمان وأشرف عبد الكريم ومحمد سالمان، الدكتور أكرم عبد العزيز رئيسا للجهاز الطبي، وناصر هريدي وإسلام محسن وأيمن عوض الله (علاجا طبيعيا).



