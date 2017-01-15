بطولة إسبانيا: إشبيلية وأتلتيكو يحصدان الفوز ثالث

اعتبر خولن لوبيتيجي مدرب اشبيلية انه من "من غير المجدي" النظر الى ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم بعد مرحلتين فقط من انطلاقه.

ويبحث الفريق الاندلسي عن فوزه الثالث تواليا عندما يفتتح المرحلة الثالثة مستضيفا سلتا فيجو الجمعة.

ونجح الفريق الذي يشرف عليه مدرب ريال مدريد والمنتخب السابق في تحقيق انتصارين خارج قواعده على اسبانيول 2-صفر وغرناطة 1-صفر.

قال لوبيتيجي لصحيفة "ماركا" "ما نقوم به الان هو التركيز على المباراة المقبلة. من غير المجدي النظر الى ترتيب الدوري بعد مرحلتين فقط على بدايته. الاهم هو الفوز على سلتا الجمعة".

واحتفل المدرب الباسكي في تمارين الأربعاء بعيد ميلاده الثالث والخمسين على غرار اللاعب الجديد في الفريق المهاجم الهولندي لوك دي يونج.

وقال رئيس النادي خوسيه كاسترو "نحن أحد فريقين أحرز ست نقاط من أصل ست. الجميع متحمس، نحن في الصدارة. لدينا فريق تنافسي يعرف كيف يلعب".

في المقابل، يأمل سلتا فيجو في إحراز فوزه الأول خارج أرضه في 12 مباراة. ويعود فوزه الاخير خارج قواعده الى 8 ديسمبر الماضي امام فياريال 3-2، وبعدها مُني بثماني خسارات تواليا.

ويستضيف أتلتيكو مدريد الذي حقق انتصارين أيضا ايبار الاحد، مع جوهرته الجديدة البرتغالي اليافع جواو فيليكس القادم بنحو 120 مليون يورو.

وتخطى أتلتيكو خيتافي وليجانيس بنتيجة واحدة (1-صفر)، برغم خسارة الفرنسيين لوكاس هرنانديز، انطوان جريزمان، ورودريجو هرنانديز تشكيلة المدرب الارجنتيني دييجو سيميوني التي رحل عنها أيضا المدافع الاوروجوياني المخضرم دييجو جودين انتر الايطالي) وخوانفران قد تخسر ايضا المتألق الأرجنتيني انخل كوريا لميلان الايطالي، لكنها اقتربت من ضم رودريجو مورينو من فالنسيا قبل اقفال باب الانتقالات في 2 سبتمبر.

وبحال قدوم مورينو بصفقة مقدرة بستين مليون يورو، سترتفع حدة المنافسة في القطاع الهجومي في ظل تواجد دييجو كوستا وألفارو موراتا.



