أفريقيا الوسطى تفوز على بوروندي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى على ضيفه البوروندي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما, اليوم /الأربعاء/, على ملعب "بارتيليمي بوغاندا" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".

وأحرز هدف اللقاء الأول لاعب خط فريق الكوكب المراكشي المغربي فياني مابيدي في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول, وأضاف زميله موسى ليماني الهدف الثاني في الدقيقة 94, لتحصد أفريقيا الوسطى أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات وتتصدر المجموعة, بينما ظلت بوروندي بلا رصيد من النقاط.

والمواجهة الأخرى في المجموعة الخامسة بهذه الجولة, سيستضيف خلالها منتخب المغرب نظيره الموريتاني على ستاد (المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله) مساء بعد غد /الجمعة/.

وتتأهل المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني بالمجموعات ال`12 للتصفيات مباشرة إلى بطولة أمم أفريقيا, التي ستستضيفها الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.



