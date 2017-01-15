المدير الفني لمنتخب أنجولا: مواجهة تونس صعبة ونعاني من إصابات عديدة

قال الصربي سردجان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا لكرة القدم إن هدفه هو ظهور المنتخب بشكل جيد في كافة الجولات التي سيخوضها ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعن مباراته أمام تونس غدا بالمجموعة الخامسة وفرص التأهل للأدوار الإقصائية، أوضح المدرب الصربي - خلال مؤتمر صحفي: " لدينا فرصة للفوز بالمباراة رغم صعوبتها وغياب بعض لاعبي الفريق بداعي الإصابة وعدم الجاهزية"، أما عن منتخب تونس فوصفه بالمرشح الأكبر للفوز باللقب نظرا لتصنيفه المتقدم. وأضاف أنه على الرغم صعوبة المباراة إلا أنه يسعى للظفر بالنقاط الثلاث والسير بشكل تدريجي نحو بلوغ الدور الثاني من البطولة. وقال إن إمكانية إحداث مفاجأة في البطولة يتوقف على طموح اللاعبين بعد غياب عن دورتين متتاليتين، متوقعا أن يكون هناك حذر من جانب الفريق التونسي نظراً لصعوبة المباراة على الفريقين.

وعن طريقه اللعب بمباراة الغد، أشار المدرب الصربى إلى أنه يسعى إلى خلق توازن بين الدفاع والهجوم وتقسيم المباراة على فترات، وأنه سيلعب من أجل الفوز من بداية اللقاء.

من جانبه، قال ماتيوس لاعب منتخب أنجولا ونادي بوافيستا البرتغالي أن غياب منتخب بلاده عن المشاركات القارية خلال الأعوام السابقة كان دافع لبلوغ النهائيات الحالية. وأكد أن الجيل الحالي من لاعبي أنجولا يدركون صعوبة المهمة ولكن يرغبون في تقديم الكثير.



