اتحاد كرة القدم: الزناتي مديرا للمسابقات والشريعي مديرا ماليا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات .

وذكر بيان صادر عن الاتحاد اليوم أنه تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مديرا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم ، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد.

وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي ، والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.



