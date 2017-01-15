دوليو الاهلي ينتظمون في تدريبات الاحمر بعد مشاركتهم مع الفراعنة

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدا /الأربعاء/ بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في لقائي كينيا وجزر القمر, ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.





ووصلت بعثة المنتخب إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم /الثلاثاء/ قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني, بقيادة رينيه فايلر, برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات, حيث يتوجه الفريق إلى الغردقة لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري, قبل أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.





وكان اللاعبون الدوليون شاركوا في جزء من المعسكر الذي أقيم بالإمارات, وتكتمل قوة الفريق بانتظامهم في مران الغد. ويعود الأنجولي جيرالدو, مهاجم الفريق, إلى القاهرة غدا الأربعاء; للانتظام في مران الفريق, بعد مشاركته مع منتخب بلاده في لقائي جامبيا والجابون, ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.





