اليوم..منتخب الإكوادور يلتقى نظيره اليابانى ببطولة كوبا أمريكا

يلتقي منتخب الإكوادور مع منتخب اليابان في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.



وتقام مباراة الإكوادور مع اليابان في الواحدة من فجر الثلاثاء 25 يونيو، حيث يحلم الأول في حفظ ماء الوجه في البطولة خاصة أن آخر انتصار حققته الإكوادور في نسخ كوبا أمريكا إلى عام 2001 عندما فازت على فنزويلا برباعية بيضاء.

يحلم منتخب الإكوادور في حفظ ماء الوجه في البطولة خاصة أن آخر انتصار حققته الإكوادور في نسخ كوبا أمريكا إلى عام 2001 عندما فازت على فنزويلا برباعية بيضاء.

يدير مباراة الإكوادور واليابان في كوبا أمريكا 2019 الحكم خيسيس سايز ويساعده كل من لويس ميريو ورودريجو كوريا.

وتذاع مباراة الإكوادور واليابان في كوبا أمريكا عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي، وبي إن سبورتس ماكس 4 إتش دي.

ويعلق على المباراة المعلق نوفل باشي.



