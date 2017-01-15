السماح للإعلاميين بحضور الربع ساعة الأولى لمران المنتخب غدا

أعلن مدير المنتخب الوطني لكرة القدم المهندس إيهاب لهيطة أن الجهاز الفني سيسمح للإعلاميين والمصورين والقنوات بحضور الربع ساعة الأولى من مران المنتخب غدا الأربعاء ، والذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.







وقال لهيطة إنه سيسبق التدريب، المؤتمر الصحفي للمدير الفني في تمام الساعة السادسة والنصف مساء. يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض - خلال معسكره في برج العرب - مباراتين وديتين أمام كل من تنزانيا وغينيا، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر اعتبارا من 21 يونيو الحالي.



