أبوالغيط لأبطال العالم في كرة اليد: شرفتم الرياضة العربية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمكتبه اليوم الإثنين أعضاء المنتخب المصرى لكرة اليد الحائز على بطولة كأس العالم للناشئين .

وقال مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبر خلال اللقاء الذى حضره رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره واعتزازه الكبيرين بالشباب الذين تمكنوا من احراز البطولة خصوصا في ضوء انتمائهم الي مؤسسة تعليمية عربية ناجحة تابعة للجامعة العربية وهي الاكاديمية التي تشجع طلابها علي التميز الرياضي.

وأعرب ابوالغيط عن تطلعه لأن يتمكن جميع الرياضيين العرب - خصوصاً من الشباب - من استلهام روح الانتصار والعزيمة التي مكنت المنتخب المصري من الحصول علي اللقب العالمي.

وأشاد الأمين العام بتميز المنتخب وتشريفه للأمة العربية وتمنى لهم دوام التوفيق وحصد المزيد من البطولات على كافة المستويات، مؤكداً التقدير الكبير لهم لما يمثلونه من قدوة للشباب فى التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولا للهدف .







