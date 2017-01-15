حسام البدري يهنئ المنتخب الأوليمبي بعد التأهل لأولمبياد طوكيو

وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رسالة تهنئة لشوقي غريب وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد تأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو 2020.

وتفوق منتخب مصر الأولمبي على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.

وأثنى البدري في رسالته على روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الشعب المصري متمنيا التوفيق لهم.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين مصر وكوت ديفوار، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما تلعب جنوب إفريقيا مع غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.