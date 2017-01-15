الاتحاد المصري للكرة يناشد بالالتزام بالأخلاق الرياضية بنهائي كأس مصر

ناشد الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بالإلتزام بالأخلاق الرياضية خلال مباراة نهائي بطولة كأس مصر، وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وأهاب البيان بالجماهير عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة، والحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها.

وحذر الاتحاد من تطبيق اللوائح المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط فى حالة المخالفة من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين بشكل فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف.



