رجب عبد الحي يضيف ذهبيتين لمصر في الألعاب الأفريقية









فاز الرباع المصري رجب عبد الحي اليوم الجمعة بالميداليتين الذهبيتين على الكلين "النطر" والمجموع لوزن 102 كجم بعدما حصل على ذهبية الخطف أيضا لنفس الوزن، وذلك ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتمكن عبد الحي من رفع ثقل يزن 170 كجم في الخطف ثم 205 كجم في الكلين ليبلغ مجموعهما 375 كجم ويحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في كل من المنافسات الثلاث.

وتواصل مصر صدارتها لجدول ميداليات الألعاب الأفريقية حيث حصد الرياضيون المصريون حتى الآن على 85 ميدالية ذهبية و89 فضية و67 برونزية بإجمالي 241 ميدالية، بينما تأتي نيجيريا في المركز الثاني بجمعها 42 ذهبية وجنوب أفريقيا ثالثة برصيد 35 ذهبية.



