أحمد حجازي يطالب الجماهير بقبول اعتذار عمرو وردة

طالب أحمد حجازي قلب دفاع منتخب مصر، من الجماهير قبول اعتذار عمرو وردة لاعب الفراعنة، مشيراً إلى أن اللاعب تعلم من خطأه ولن يكرره مرة أخري.

وقدم عمرو وردة، إعتذار للجماهير واللاعبين والجهاز الفني للمنتخب عبر فيديو علي صفحته بالفيسبوك.

ونشر حجازي تويته كتب فيها "التعلم من الخطأ وعدم تكراره شئ جيد والمسامحه فيه وإعطاء فرصه ثانية شئ عظيم، اتمني من عمرو التعلم من هذا الخطأ، واتمني من الناس الا تقسو عليه و قبول اعتذاره".