الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع "أحمد عمارة" لتدعم فريق السلة

قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع أحمد عمارة لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة"رجال" في الموسم الجديد.



وأوضح عبد القادرـ فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن اللاعب انضم لصفوف الفريق بعقد مدته 4 سنوات، وتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقاله إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار عبد القادر إلى أن التعاقد مع عمارة جاء بالتنسيق مع أشرف توفيق المدير الفني لفريق السلة، وفي إطار جهود تدعيم الفريق بشكل مناسب من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات.

ولفت عبد القادر إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يولي اهتماما كبيرا بدعم كافة فرق النادي من أجل التتويج بالألقاب.

من جانبه، أعرب اللاعب أحمد عمارة عن سعادته الكبيرة بالعودة من جديد والتوقيع على عقد مدته 4 مواسم ليصبح أول صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأشار عمارة إلى أن عودته للفريق من جديد تعتبر إنجازا كبيرا بعد أن قضى 6 مواسم مع الفريق قبل أن يرحل ويعود بعد 3 مواسم للدفاع عن قميص الأهلي من جديد، لافتا إلى أن علاقته قوية بجميع اللاعبين، وأنه يثق بشدة في القدرة على الفوز بكل البطولات.

وأوضح أنه كان يضع العودة إلى الفريق من جديد هدفا له منذ رحيله، مؤكدا أنه سوف يقاتل من أجل إثبات جدارته بثقة الجهاز الفني، خاصة أن الموسم الجديد يحمل تحديات عديدة للجميع.

وأضاف عمارة أن وجود الكابتن أشرف توفيق على رأس الجهاز الفني يمنح حالة من الثقة في الفوز بالبطولات، خاصة أنه يعتبر أحد العلامات البارزة وأساطير كرة السلة، متمنيا أن ينجح الفريق في الفوز بكل البطولات وإسعاد الجماهير خلال الفترة القادمة.



