إيطاليا تفوز على البوسنة بثلاثية نظيفة في تصفيات بطولة أوروبا 2020

مددت إيطاليا سجلها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم إلى تسعة انتصارات بعد أن سجل فرانشيسكو أتشيربي ولورينتسو إنسيني وأندريا بيلوتي ثلاثة أهداف في انتصار 3-0 على مستضيفتها البوسنة في المجموعة العاشرة يوم الجمعة.

وتتصدر إيطاليا، التي ضمنت بالفعل التأهل قبل المباراة، المجموعة برصيد 27 نقطة وانضمت إليها فنلندا صاحبة المركز الثاني (18 نقطة) والتي تأهلت لأول بطولة كبرى في تاريخها بالفوز 3-0 على أرضها أمام ليختنشتاين في وقت سابق.

وتراجعت البوسنة للمركز الخامس برصيد 10 نقاط ورغم أن انتصار فنلندا قضى على أي أمل ضعيف لها لانهاء المجموعة في أول مركزين يمكن للبلد الواقع في البلقان التأهل لبطولة العام المقبل عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية في مارس (آذار).

وظهر الفارق الكبير في المستوى واضحًا بعد أن وضع المدافع أتشيربي الفريق الزائر في المقدمة من مجهود فردي رائع في الدقيقة 21.

وضاعف إنسيني الغلة في الدقيقة 37 بينما تصدى حارس إيطاليا لمحاولتين خطيرتين للبوسنة.

وصفقت الجماهير البوسنية الغاضبة من فريقها طويلًا بعد أن أكمل المهاجم بيلوتي ثلاثية فريقه بهدف رائع في الدقيقة 53 من 18 مترًا.