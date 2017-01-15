ليفربول يحتفل بالذكرى الثانية للتوقيع مع النجم المصري محمد صلاح

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بمرور عامين على التعاقد مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري.

ونشر ليفربول، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، مقطع فيديو لمحمد صلاح.. معلقا "تأثير لا يصدق، في مثل هذا اليوم في عام 2017، محمد صلاح انضم للريدز".

يشار إلى أن صلاح قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي بمبلغ 35 مليون يورو، ليقود الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كما حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول 104 مباريات سجل خلالها 71 هدفاً وصنع 29 هدفاً.



