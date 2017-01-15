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اليوم..انطلاق الجولة الرابعة للدور الأول لبطولة العالم لناشئات الطائرة

اليوم..انطلاق الجولة الرابعة للدور الأول لبطولة العالم لناشئات الطائرة

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 تنطلق, اليوم الأحد, منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عاما, والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري. وتأتي المباريات كالتالي:

المجموعة الأولى البرازيل مع الصين - 5:30 عصرا - صالة هيئة قناة السويس  بورتريكو مع الكاميرون - 8 مساء - صالة هيئة قناة السويس المجموعة الثانية كوريا مع أمريكا - 12:30 ظهرا - صالة هيئة قناة السويس كندا مع إيطاليا -  3 عصرا - صالة هيئة قناة السويس المجموعة الثالثة بيلاروسيا مع الأرجنتين - 5:30 عصرا - صالة 2 بإستاد القاهرة تايلاند مع روسيا - 8 مساء - صالة 2 بإستاد القاهرة المجموعة الرابعة بيرو مع اليابان - 12:30 ظهرا - صالة 2 بإستاد القاهرة بلغاريا مع تركيا - 3 عصرا - صالة 2 بإستاد القاهرة. 

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