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اليوم..انطلاق الجولة الرابعة للدور الأول لبطولة العالم لناشئات الطائرة
تنطلق, اليوم الأحد, منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عاما, والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري. وتأتي المباريات كالتالي:
المجموعة الأولى البرازيل مع الصين - 5:30 عصرا - صالة هيئة قناة السويس بورتريكو مع الكاميرون - 8 مساء - صالة هيئة قناة السويس المجموعة الثانية كوريا مع أمريكا - 12:30 ظهرا - صالة هيئة قناة السويس كندا مع إيطاليا - 3 عصرا - صالة هيئة قناة السويس المجموعة الثالثة بيلاروسيا مع الأرجنتين - 5:30 عصرا - صالة 2 بإستاد القاهرة تايلاند مع روسيا - 8 مساء - صالة 2 بإستاد القاهرة المجموعة الرابعة بيرو مع اليابان - 12:30 ظهرا - صالة 2 بإستاد القاهرة بلغاريا مع تركيا - 3 عصرا - صالة 2 بإستاد القاهرة.
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