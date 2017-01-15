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دارميان ينتقل إلى بارما الإيطالي
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن مدافعه ماتيو دارميان أكمل صفقة انتقاله إلى نادي بارما الإيطالي لمدة أربع سنوات.
وخاض اللاعب الدولي الإيطالي -الذي وصل في يوليو 2015 إلى أولد ترافورد من تورينو- 92 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات, وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في أول مواسمه.
لكن دارميان -البالغ من العمر 29 عاما- خاض سبع مباريات فقط مع يونايتد الموسم الماضي, ولم يلعب مطلقا هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشار. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد سيحصل على 1.5 مليون يورو (1.67 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن المدافع متعدد المواهب الذي كان يتبقى له عاما في عقده.
وقال مانشستر يونايتد, في بيان اليوم الاثنين: "نتوجه جميعا في يونايتد بالشكر إلى ماتيو على الخدمات التي قدمها للفريق, ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل". ويأتي انتقال دارميان بعد رحيل زميله المهاجم كريس سمولينج إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وانضم ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان.
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