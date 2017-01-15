استبعاد أبو الفتوح وأبو جبل من القائمة النهائية للفراعنة بأمم افريقيا

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري عن القائمة النهائية التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا.







وبدأ المنتخب المصري معسكره الإستعدادي للبطولة في برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الأيام الماضية في إطار التحضير لخوض تجربتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا.





وشهدت القائمة النهائية استبعاد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر بفريق سموحة وزميله بالفريق الحارس محمد أبو جبل.





ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.





وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمود جنش.





خط الدفاع: أحمد المحمدي، عمر جابر، أيمن أشرف، محمود الونش، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أحمد أيمن، محمود علاء.





خط الوسط: وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد النني، طارق حامد، علي غزال، محمود تريزيجيه، عمرو وردة، نبيل عماد دونجا، محمد صلاح.





خط الهجوم: مروان محسن، أحمد حسن كوكا، أحمد علي.



