نادي المعاقين بالعريش يدعم فادية سمير للمشاركة فى بطولتين لتنس الطاولة

أقام نادي المعاقين الرياضي بالعريش حفلا لدعم لاعبة النادي البطلة الأوليمبية السيناوية فادية سمير بطلة أفريقيا ورابع العالم سابقا، بمناسبة مشاركتها في بطولتي مصر الدولية والبطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة الألعاب الأوليمبية ( طوكيو 2020 ) .



وقال حسن صالح رئيس مجلس إدارة نادي المعاقين - في بيان له- إن الاحتفال أقيم بنادي المعاقين أمس بحي الريسة في العريش بحضور أعضاء النادي وعدد من القيادات والمواطنين ، بهدف الدعم الشعبي للاعبة المقرر مشاركتها في بطولتي مصر الدولية وأفريقيا للمعاقين المقرر إقامتهما خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل في مدينة الإسكندرية .

يذكر أنه سبق أن استقبل محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة اللاعبة ، وأعلن عن تسهيل إجراءات سفرها وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها ، ووعد اللاعبة بمكافأة مالية حال حصولها على الميدالية الذهبية وتأهيلها للأوليمبياد .

يشار إلى أنه سبق اختيار اللاعبة فادية سمير لتمثيل مصر دوليا باعتبارها بطلة العالم وأفريقيا في تنس الطاولة، حيث فازت على جميع الأبطال في باقي المحافظات ، وتم اختيارها لتمثل مصر في أوليمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية الثالثة لتنس الطاولة للموسم الرياضي 2018 - 2019 .



