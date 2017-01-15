لجنة الانضباط لبطولة كأس الأمم الأفريقية تفرض غرامة مالية على الجزائر

فرضت لجنة الانضباط لبطولة كأس الأمم الأفريقية غرامة مالية علي المنتخب الجزائري، بسبب إشعال الشماريخ في ملعب الدفاع الجوى أمس، أثناء مواجهة كينيا، في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وهددت المنتخب الجزائري، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرارالأمر من قبل الجماهير الجزائرية.

ويلعب المنتخب الجزائرى مع السنغال الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا كينيا وتنزانيا.