البرتغال تتوج بدوري "الأمم الأوروبية" بفوزها على هولندا

توج المنتخب البرتغالي بأول نسخة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الهولندي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية في نهائي المسابقة في النسخة الأولى التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا", وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016.







وسجل هدف المباراة الوحيد جونزالو جيديس في الدقيقة 60 من المباراة.، وبهذه النتيجة, استمر منتخب هولندا في الغياب عن منصات التتويج منذ حصد لقب كأس الأمم الأوروبية "اليورو" عام 1988 بألمانيا.





وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية مسابقة كرة قدم دولية رسمية, تشارك فيها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا", وأعلن الاتحاد أن هذه البطولة ستكون فقط لمنتخبات الفرق الأولى رجال.