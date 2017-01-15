سانشو: أحلم بالفوز بكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم ودوري الأبطال

قال اللاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو, جناح بوروسيا دورتموند الألماني, إن حلمه هو الفوز بكأس الأمم الأوروبية, وكأس العالم ودوري الأبطال. وأضاف سانشو - في تصريحات لموقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي -" إن تركيزي ينصب على حجز مكان ثابت في التشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي".





ويعد سانشو "19 سنة" أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد خلال المرحلة المقبلة, حيث أشارت تقارير إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر سيحاولون التعاقد معه في يناير المقبل, وإن لم ينجحوا, سيؤجلون المفاوضات حتى الصيف.

ويقدم سانشو مستويات رائعة مع بوروسيا دورتموند في ألمانيا, وقادهم لتحقيق لقب السوبر الألماني, على حساب العملاق بايرن ميونخ, مطلع الموسم الجاري.



